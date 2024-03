Sangue nel cuore di Napoli, accoltellato alla schiena per un iPhone: è in prognosi riservata

Questa notte intorno alle 2.30 i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti a via Alessandro Poerio per una richiesta di aiuto. Poco prima un 34enne della Tanzania mentre passeggiava a piazza Mancini era stato avvicinato da tre persone probabilmente extracomunitarie le quali, dopo una colluttazione, lo avevano accoltellato alla schiena e sottratto il suo iPhone.

Sul posto anche personale del 118 che ha trasferito in codice rosso la vittima al Cardarelli. Il 34enne è ancora ricoverato in prognosi riservata per le varie ferite riportate.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Napoli Stella.