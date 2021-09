Ragazzo napoletano muore a Londra: raccolta fondi per riportarlo a Napoli

“Fabiano Montanaro era un ragazzo di Napoli, aveva 24 anni e viveva a Londra con il fratello Vincenzo per guadagnarsi da vivere”. Su GoFundMe è partita una raccolta fondi per supportare la famiglia del giovane napoletano scomparso in Inghilterra, che in poche ore ha già avuto centinaia di condivisioni sui social. “A fine giugno - scrivono gli organizzatori - gli fu diagnosticato un melanoma in un ospedale a Londra, dove decise di restare per curarsi dato che disponevano di alcune terapie sperimentali che in Italia purtroppo non sarebbero state possibili. Nel giro di due mesi dopo cure dolorose e sperimentali - proseguono - Fabiano si è dovuto arrendere a questo brutto male”.

“Abbiamo deciso di organizzare questa raccolta fondi - si legge - per aiutare la famiglia a riportare il corpo in Italia e aiutarla per le spese del funerale, anche perché - aggiungono - bisogna tenere presente che i genitori, residenti a Napoli, hanno temporaneamente lasciato i loro lavori e sono da svariate settimane a Londra per stare vicino al figlio che il 18 settembre ha esalato l'ultimo respiro”. La raccolta, già sopra i 3.700 euro, si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/fondi-per-riportare-la-salma-di-fabiano-a-casa