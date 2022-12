Cade dal monopattino, l'impatto è stato violentissimo: corsa in ospedale per un uomo

Paura ieri in via Roma a Melito dove, al confine con Secondigliano. un uomo alla guida di un monopattino elettrico, è caduto restando gravemente ferito. Nonostante non viaggiasse a velocità sostenuta, come riporta Internapoli, l’impatto con il suolo è stato violento.

L'uomo ha riportato un trauma cranico e facciale, oltre alla perdita di vari denti e alla frattura scomposta delle dita e delle mani. Ora dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.