Bagnoli, giovane finisce in ospedale dopo un'aggressione

Questa notte verso le 3, i Carabinieri della compagnia Bagnoli – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Coroglio per un’aggressione.

Un ragazzo di 21 anni, incensurato, una volta uscito da un locale, sarebbe stato aggredito alle spalle da tre ragazzi, che non è stato in grado di descrivere. Il giovane ha riferito che durante la serata aveva avuto una discussione con alcuni ragazzi seduti al tavolo accanto.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che ha accompagnato il giovane presso l’ospedale San Paolo, dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni ed è stato dimesso.

Sono in corso indagini dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.