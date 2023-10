Furiosa lite in famiglia, sfiorata la tragedia: ragazzina ricoverata in ospedale

Una ragazzina di 14 anni è ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo essere stata ferita. Sull'episodio non si conoscono altri particolarii, ma una delle ipotesi è che il ferimento sia avvenuto durante una lite in famiglia.

La ragazzina è stata ricoverata nella serata di ieri nell'ospedale Vecchio Pellegrini dove si è presentata con un braccio sanguinante. La 14enne non sarebbe in gravi condizioni. Indagini in corso sull’accaduto per identificare i responsabili. Dalle prime informazioni, sembra che la giovanissima sia stata ricoverata con una ferita lacero contusa al braccio. Le prime analisi effettuate dai medici escluderebbero colpi da un'arma bianca.