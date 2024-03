Ragazza cade giù dal muretto di via Aniello Falcone: volo spaventoso di oltre sei metri

Questa notte i carabinieri della pmz Vomero e del radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Aniello Falcone, altezza civico 366. Una ragazza del 2005 era seduta su un muretto insieme ad altri amici. Durante la chiacchierata la ragazza avrebbe perso l’equilibrio cadendo per circa sei metri.

La 19enne è stata portata cosciente all’ospedale Cardarelli, dimessa con 3 giorni di prognosi. Si tratta dello stesso punto dove cadde e morì un 19enne nel 2020. Ricostruzione al vaglio dei carabinieri.