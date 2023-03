"Luciana ha bisogno del nostro aiuto dopo la morte del figlio". Gara di solidarietà per la mamma di Giuseppe Sbrescia

Pino De Stasio, titolare del bar 7Bello a Spaccanapoli e consigliere Municipale, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la madre di Giuseppe Sbrescia, in difficoltà economica dopo il decesso del figlio, impiegato comunale, portato via da una polmonite.

"A due settimane dalla prematura scomparsa del nostro caro Giuseppe Sbrescia, avviamo una raccolta fondi per aiutare sua mamma, Lucia Zazzera. Luciana, come è conosciuta da tutti, lavora saltuariamente come figurante in teatro o al cinema e Giuseppe la aiutava ad andare avanti per affrontare le piccole e grandi spese quotidiane familiari. Oggi che Giuseppe non c’è più, Luciana ha bisogno del nostro aiuto. Chiunque abbia voluto bene a Giuseppe può contribuire con un importo a piacere, anche minimo, ma di grande importanza per sua mamma Luciana e per il suo giovane fratello. Giuseppe ha fatto molto per Napoli, per quello che ha potuto nella sua attività di collaboratore politico. Ne è una ultima testimonianza la dedica che il Sindaco, Gaetano Manfredi, e l'assessore Chiara Marciani gli hanno voluto attribuire nei giorni scorsi per il contributo che ha dato quando era in vita al riconoscimento ricevuto da Napoli come città dei giovani 2023. Ma sono state molte le battaglie civili, culturali e politiche che hanno visto Giuseppe essere in prima linea, una su tutte quella fatta insieme ai giovani dell’associazione “Diversamente Uguali”. Giuseppe nel suo impegno politico era spinto da una forte passione verso Napoli, è ora venuto il momento di restituirgli un po' di quello che lui ha dato alla città, aiutando la sua famiglia che ora è in difficoltà".

Per chi volesse fare una donazione, può farla a: Lucia Zazzera IBAN: IT7103608105138234015934027

CAUSALE: Donazione per commemorazione in ricordo di Giuseppe Sbrescia