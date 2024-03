Quindicenne in auto scappa alla vista dei carabinieri e va a schiantarsi contro il marciapiede

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato per ricettazione e possesso di chiavi alterate un 15enne rom. Il giovane era insieme ad altri quattro uomini, a bordo di un’utilitaria con la sola targa posteriore.

Il conducente dell’auto ha notato la pattuglia e ha pigiato l’acceleratore per seminarla.

L’inseguimento si è protratto da via Licola Mare fino a via Scipione L’Africano, quando l’auto dei fuggiaschi si è schiantata contro un marciapiedi. Il minore non ha fatto in tempo a fuggire a piedi, gli altri si sono dileguati nelle campagne.

Nel veicolo due picconi, cacciaviti, una punta di un trapano, una chiave a grimaldello e molle in acciaio. Materiale verosimilmente utilizzato per i furti di auto. La Fiat Punto utilizzata per la fuga è stata sequestrata perché provento di un furto commesso il 7 marzo scorso.