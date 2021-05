Quindicenne accoltellato in strada: caccia agli aggressori

Erano in cinque e hanno colpito il ragazzo per punirlo a causa di una lite precedente

Era insieme a due amichetti quando è stato aggredito e colpito con delle coltellate da un branco di cinque giovani. È quello che è successo a un ragazzo di 15 anni che è stato ferito ieri pomeriggio a Gragnano. Il giovane è stato immediatamente portato all'ospedale San Leonardo di Castellammare e fortunatamente non è in pericolo di vita. I fatti si sono verificati lungo via San Sebastiano dove stava passeggiando insieme agli amici. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma si sa che il giovane è l'unico a essere stato colpito. Gli aggressori avrebbero agito per effettuare una vera e propria spedizione punitiva.

Le indagini

Secondo quanto raccolto dalle prime indagini dei carabinieri della compagnia stabiese, precedentemente il 15enne era stato protagonista di una lite. Per questo motivo doveva essere “punito” ed è stato vittima dell'accoltellamento. I militari adesso sono sulle tracce degli aggressori. Il 15enne aggredito è stato ascoltato direttamente in ospedale dove ha fornito i dettagli utili alle forze dell'ordine per provare a individuare gli autori del gesto.