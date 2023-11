Blitz ai Quartieri Spagnoli: rimossi paletti e decine di metri di catene abusive

Ai Quartieri Spagnoli gli agenti della polizia municipale dell'Unità Operativa Avvocata, congiuntamente agli uomini del Commissariato Montecalvario e con l’ausilio degli operai di una ditta convenzionata, sono intervenuti nel territorio per liberare le strade da manufatti realizzati da ignoti con lo scopo di riservarsi spazi pubblici sottraendoli alla collettività.

In totale sono state tolte oltre 30 metri di catene e rimossi circa 140 abusi tra paletti, fioriere, transenne ed altre suppellettili, installati abusivamente in via del Formale, Vico Soccorso, vico Pergolella Morbillo, Piazzetta Giardinetto Ognibene, piazzetta Parrocchiella Ognibene, Vico Politi, vico Noce, vico Montecalvario, vico Teatro Nuovo ed altri.