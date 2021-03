Coronavirus, 2100 nuovi casi in 7 giorni a Napoli: oltre 5200 attualmente positivi in città

Oltre 140 le persone ricoverate in ospedale, di cui 18 in terapia intensiva

Il Comune di Napoli ha diffuso il bollettino settimanale del contagio da Covid-19 in città sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Sono 2106 i casi in più rispetto ad una settimana fa, per un totale di 5231 persone residenti a Napoli attualmente positive al Coronavirus.

63 ulteriori decessi sono stati registrati rispetto al bollettino cittadino del 24 febbraio scorso.

Sono 141 i residenti a Napoli attualmente ricoverati in ospedale, di cui 18 in terapia intensiva. 5090 le persone in isolamento domiciliare.