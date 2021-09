Di notte misteriosi odori nauseabondi nel Giuglianese, i cittadini vanno dai carabinieri

La protesta è già scoppiata sui social e non è escluso possa trasformarsi presto in qualcosa di più concreto. Ieri, per la seconda volta nel giro di una settimana, durante la notte si è avvertita una puzza nauseabonda in tutta l'area degl Giuglianese.

Nel centro cittadino di Giugliano, ma anche di Comuni limitrofi, si è avvertito chiaramente un olezzo di materiale in decomposizione, come spazzatura.

In tantissimi hanno sottolineato che sono stati tutta la notte con le finestre chiuse nonostante la temperatura richiedesse diversamente.

Già nei giorni scorsi, quando si era verificato il primo episodio, alcuni cittadini si erano recati dai carabinieri per denunciare il fatto.