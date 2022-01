Il sit-in degli studenti finisce in commissariato

Una protesta finita in commissariato per gli studenti dell'Istituto Tassinari di Pozzuoli, da alcuni giorni in contrasto con la dirigente scolastica. "Stamattina - si legge in una nota del Collettivo Autorganizzato Tassinari

e degli Studenti Autorganizzati Campani - gli studenti e le studentesse del Collettivo Autorganizzato Tassinari insieme agli Studenti Autorganizzati Campani hanno organizzato un sit in nel cortile della loro scuola per rivendicare il loro diritto a studiare in un luogo sicuro. La palazzina della scuola che ospita i laboratori è chiusa da anni per inagibilità, nonostante le promesse della preside e della Città Metropolitana di riaprirla e restituirla agli studenti".

Quindi, l'intervento della polizia: "Uno dei rappresentanti di istituto è stato portato in commissariato, un’azione puramente intimidatoria che ha confermato che l’unica risposta che viene data alle proteste degli studenti è la repressione. Ulteriore prova di ciò è che tutti i ragazzi che oggi hanno partecipato al sit in sono stati minacciati di sospensione".

Domani gli studenti e le studentesse saranno nuovamente in sit-in fuori per ribadire che non sarà la repressione a fermare la loro lotta