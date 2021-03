Negozio di profumi in casa in un basso a Poggioreale: la scoperta

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Traccia a Poggioreale hanno notato una persona che, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente per poi entrare nel basso di uno stabile.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato nell’edificio dove hanno scoperto un vero e proprio “negozio” allestito con scaffali, espositori, e 520 confezioni di profumi di noti marchi. Un 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione.