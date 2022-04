È festa per Procida Capitale della cultura italiana 2022: l'inaugurazione

È il giorno del grande evento inaugurale di Procida capitale della cultura italiana. Il via è avvenuto alle 14 da Calata Porta di Massa, con la partenza di una nave speciale. Con tre spettacoli e azioni performative per l'ingresso degli ospiti sul traghetto e poi sull'isola.

Il programma

L'evento inaugurale durerà complessivamente sette ore. Coinvolgerà la comunità isolana attraverso performance teatrali, spettacoli itineranti e installazioni artistiche. Infine ci sarà il momento istituzionale, programmato all'interno dell'ex convento di Santa Margherita Nuova alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella: alle 18.40 all'interno dell'ex convento riallestito per l'occasione ci sarà il via istituzionale a Procida 2022, seguito dal saluto della fanfara dei carabinieri.

Il dispositivo di sicurezza e l'arrivo di Mattarella

Il dispositivo di sicurezza è quello delle grandi occasioni, con 230 uomini delle forze dell'ordine a sorvegliare l'isola del golfo napoletano da mare, cielo e terra, questo con motovedette, droni, auto, moto e con l'ausilio di cani anti esplosivo.

Il presidente Mattarella arriverà sull'isola da Villa Rosebery, pare in elicottero. All'ex convento poi sarà insieme ad autorità e ad un ristretto numero di giornalisti accreditati.

Situazione naturalmente insolita per l'isola, con numerose ordinanze emesse al fine di evitare traffico e veicoli in sosta nelle zone più delicate.

Il commento di De Luca

"Orgogliosi di questa nomina di Procida", aveva dichiarato il presidente regionale De Luca nella conferenza stampa di presentazione lo scorso 31 marzo. "Con un impegno istituzionale e con un programma che è un filo rosso il cui slogan 'La cultura non isola' intendiamo rilanciare in un momento di tragedia internazionale che stiamo vivendo in Ucraina mobilitando tutte le risorse dell'arte e della cultura per creare ponti e rapporti umani tra i popoli".