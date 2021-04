Da furbetti a "scomparsi" del vaccino: il caso di K. e altri over 60

Per un errore, la piattaforma Soresa li ha registrati come "fragili". Inizialmente accusati di voler saltare la fila, adesso si ritrovano impossibilitati a completare una prenotazione regolare

È stata raccontata come la solita vicenda di furbi e furbetti. "Del vaccino", in questo caso. Eppure, la ricostruzione dei fatti da parte di qualcuno tra le tante persone che lo scorso 15 aprile affollarono la Mostra d'Oltremare perché convocate per vaccinarsi, e si trovarono di fronte persino i carabinieri, è molto diversa.

Torniamo a 11 giorni fa. Decine di vaccinandi alla Mostra d'Oltremare avrebbero – parole dell'Asl Napoli 1 Centro – "rifiutato la sottoscrizione del modulo di autocertificazione (come "fragili" e quindi aventi diritto prioritario al siero, ndR) pretendendo, comunque, di essere vaccinati".

Non fosse che in realtà i "furbetti" erano e sono piuttosto delle vittime di un disservizio: degli over 60 categorizzati dalla piattaforma online Soresa come 'fragili' a causa di un malfunzionamento del sistema. A raccontarci come sono andate realmente le cose è K. (sigla di fantasia), che quel 15 aprile era alla Mostra d'Oltremare. "Ero stato regolarmente convocato – ci spiega – Abbiamo fatto tre ore di fila per poi sentirci chiedere la certificazione d'invalidità . C’è stato molto tumulto perché eravamo in tanti nella stessa situazione, e sono state chiamate anche le forze dell’ordine".

K. quel giorno non si sarebbe vaccinato. Inizia a mandare mail (certificate), e a ricevere risposte elusive.

La Regione gli scrive che non può nulla, dato che sono le Asl a "operare modifiche e definire date, vaccini e quanto necessario alle attività di assistenza sanitaria". Inoltre sottolinea di non poter intervenire per modificarne la sua registrazione "difettosa", rimandandolo all'helpdesk di Soresa.

Un Urp dell'Asl Napoli 1 Centro gli risponde invece così: "La campagna vaccinale anti-Covid non è gestita dalle Asl, bensì come Lei sa dalla Regione Campania attraverso la propria piattaforma. Eventualmente contatti il medico curante per un consiglio su quanto da Lei segnalato".

E Soresa? Nient'altro, a oggi, che una risposta standard: "Si conferma la corretta ricezione della segnalazione ricevuta, la stessa sarà gestita nel rispetto della cronologia di arrivo".

A K. intanto arriva una nuova convocazione via sms, per il giorno 22. Ci va, ma è inutile. "Stessa storia, la prenotazione risultava come disabile. Ho chiesto come potessi risolvere, e mi è stato detto di aspettare la terza convocazione e non presentarmi. A quel punto il sistema avrebbe cancellato la mia prenotazione e avrei potuto ripetere la prassi da capo".

A quanto pare sono molte le persone in questa situazione, e lo confermano anche diversi medici di base. Alcune, già alla seconda convocazione "per errore", si sono impuntate hanno ottenuto la vaccinazione. Altre come K. vorrebbero semplicemente aspettare il loro turno, questo nel caso la piattaforma dovesse riuscire effettivamente ad attribuirgliene uno. "Mi chiedo – conclude amaramente K. – di chi sarebbe la colpa se, nel frattempo che si risolve il disservizio, qualcuno nella mia situazione dovesse ammalarsi gravemente".