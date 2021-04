Positivo al Covid trovato in strada senza nemmeno la mascherina

“Una persona positiva al Covid, obbligata alla quarantena, girava tranquillamente per le strade del nostro paese, entrando anche in qualche negozio e addirittura senza mascherina. Abbiamo individuato questa persona, l’abbiamo denunciata alle Autorità Giudiziarie e l’abbiamo segnalata alla Magistratura che ringraziamo. Questa è la fine che faranno tutti coloro i quali non rispetteranno la quarantena. Il tutto è stato possibile grazie al corpo dei vigili urbani guidato dal tenente colonnello Claudio Russo e alla collaborazione dei cittadini. I controlli ci sono”.

A parlare è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno che ha denunciato la vicenda con una nota. Il primo cittadino ha anche fatto il punto sulla situazione dei contagi in città. “Abbiamo 247 positivi attivi da controllare con pochi vigili a disposizione. Chiedo a tutti i negozianti di accertarsi che i clienti indossino le mascherine. Purtroppo registriamo altre due vittime e dunque siamo a 30 decessi a Somma Vesuviana. Rispettiamo tutti le norme sanitarie: obbligo di mascherina anche all’aria aperta e anche per i vaccinati, divieto di consumo al bancone e all’interno di locali e bar, rispetto del distanziamento fisico. Prosegue l’attività al Polo Vaccinale di Somma Vesuviana dove è arrivato anche il vaccino Moderna”. ha concluso Di Sarno.