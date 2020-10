Neonato di 30 giorni positivo al Covid: era nato sano

Un neonato di 30 giorni è risultato positivo al Covid-19. Il piccolo, residente a Piano di Sorrento, era nato sano nell'ospedale di Castellammare di Stabia, ma nei giorni scorsi aveva accusato diarrea e febbre.

Il neonato è stato preso in cura nella Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale stabiese, separato dalla madre e isolato. In un secondo momento, dopo le opportune verifiche sui contagi in ambito familiare (alcuni parenti del piccolo avevano avuto febbre), è stato ricongiunto alla madre in una stanza ad hoc nel Policlinico.

Si tratta di uno dei rarissimi casi capitati finora nel mondo di bambino sotto i 30 giorni positivo al Covid.