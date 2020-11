Coronavirus, calati dell'11% i positivi in Campania nella settimana dal 9 al 15 novembre

Primi dati incoraggianti emergono dal raffronto tra i positivi Sars-CoV-2 in Campania della settimana 9-15 novembre, rispetto a quelli della precedente 2-8 novembre.

Come elaborato nel grafico da Luca Fusaro, Dottore Magistrale in Economia Applicata, Dottore Commercialista e Analista di dati, in Campania assistiamo ad un calo dell'11.2% dei contagiati nella settimana 9-15 novembre (-3051 unità), rispetto alla precedente.

Solo la Regione Molise ha avuto una riduzione percentuale superiore (-14.4%).