Gira armato di pistola in pieno centro: panico tra i passanti

Estrae la pistola e la lancia contro la pattuglia: era una replica della Beretta in uso alle forze dell'ordine. Un 19enne andava in giro con una pistola Beretta 92FS, nessun tappo rosso. Il giovane, di origini romene, già noto alle forze dell'ordine, era in strada agitato, tanto da allarmare i passanti.

Quest'ultimi, lungo via Roma a Poggiomarino. hanno allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari il giovane ha estratto la pistola "replica" e l'ha lanciata contro gli stessi, colpendo il lunotto della gazzella.

Il giovane è stato bloccato e, dopo una breve colluttazione, è finito in manette. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, il 19enne è in carcere, in attesa di giudizio.