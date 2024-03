Pitbull sbrana barboncino in strada: la padrona sviene e viene ricoverata - VIDEO

Momenti di panico questa mattina a Napoli in via Diocleziano, nel quartiere Fuorigrotta. Un pitbull senza museruola e guinzaglio - verosimilmente lasciato libero dal padrone - ha aggredito, sbranandolo e uccidendolo, un barboncino. I fatti sono accaduti in strada mentre il piccolo cagnolino era in compagnia della sua padrona: una donna di 82 anni.

La signora dopo l'episodio è stata ricoverata al FatebeneFratelli per il malore causatole dalla tragedia. Ha cercato di chiedere aiuto per salvare il suo cagnolino, ma le sue urla sono servite a poco.

"Da tempo denunciamo - spiega il deputato Borrelli - quei soggetti che girano per la città con animali molto pericolosi senza utilizzare il guinzaglio e la museruola che sono obbligatori per legge. Il cane non è responsabile di quello che è successo. Il vero colpevole è il padrone che non ha utilizzato alcuna precauzione.

Deve essere denunciato e deve pagare per quello che ha permesso. E' giusto sapere che per legge in caso di pericolosità grave, scatta l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa e l’obbligo di utilizzare il guinzaglio e la museruola nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico. Solidarietà alla signora".

"Il cane non deve essere soppresso"

Questa la nota diffusa da AIDAA (ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE): "Quello accaduto a Fuorigrotta dove un cane pitbull libero ha aggredito ed ucciso un cagnolino di piccola taglia è l'ennesima prova che troppo spesso cani di grossa taglia che possiamo definire impegnativi sono nelle mani di sconsiderati se non di veri e propri criminali. Da quanto emerso il pitbull potrebbe essere stato abbandonato da una persona poi fuggita in motocicletta.

Il cane sicuramente spaventato dal frastuono della citrà arrivato su via Diocleziano avrebbe incrociato il cane di piccola taglia e la sua padrona e li sarebbe accaduto qualcosa che ha fatto si che il pitbull aggredisse a morte il cagnlino. La proprietaria del cagnolino morto ha poi avuto un malore. Mentre il pitbull è stato catturato senza difficoltà dai veterinari che lo hanno messo in sicurezza.

"Per noi gli animali sono tutti uguali, mentre piangiamo la morte del piccolo non possiamo però dare la croce addosso al pitbull. Chiediamo che a lui sia data una seconda opportunità ed alle forze dell'ordine chiediamo un indagine approfondita per capire cosa ha scatenato la rabbia del pitbull. Certo- scrivono gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- le immagini sono raccapriccianti ma occorre andrare a fondo e trovare colui che deteneva legalmente o meno il pitbull su di lui si devono concentrare le responsabilità e per questo- concludono gli animalisti- noi presenteremo una denuncia, ma il pitbull no, il pitbull non ha colpe e va salvato e se serve siamo pronti a fare la nostra parte"".