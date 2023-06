Trovata una pistola con munizioni in un muro: mistero nel quartiere

A Napoli nel quartiere Stella i Carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio con diverse perquisizioni in casa e nelle aree comuni.

Durante le operazioni i militari della stazione hanno rinvenuto e sequestrato una pistola con relativo caricatore e munizionamento.

L’arma, risultata poi a salve, era in via Salita dello Scudillo ed era nascosta in un panno all’interno di un foro ricavato nel muro perimetrale della strada. La pistola è stata sequestrata, indagini in corso.