Chiede il pin del Bancomat per vendere un medicinale in farmacia: "Abbiamo chiamato i carabinieri"

Ieri ad Afragola un farmacista si sarebbe rifiutato di vendere la medicina a una persona. Come ci racconta Asia "solo perchè non ho voluto rivelargli il codice pin del mio bancomat... Il farmacista infatti pretendeva che gli fosse dettato attraverso il vetro e lo avrebbe digitato lui sul pos".

Si é reso necessario l'intervento dei Carabinieri. "Per comprare la medicina al nostro bambino abbiamo dovuto chiamare i carabinieri - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - il farmacista al nostro rifiuto, non ci ha voluto vendere la medicina. La richiesta che ci ha fatto il signore, ovvero di fornirgli il codice pin segreto è una cosa gravissima, e nonostante gli abbiamo detto che era una cosa illegale e che non gli avremmo dato alcun codice, ha continuato ad essere addiritrura spavaldo e a rifiutare di venderci la medicina - conclude - abbiamo dovuto chiamare i carabinieri di Afragola che sono prontamente intervenuti e ci hanno fatto avere la medicina. Tutto questo non va bene, segnaleremo l'episodio alle autorità competenti".