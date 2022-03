Pestato in strada il ragazzo che importuna le ragazze: si era avvicinato troppo ad una donna e alla figlioletta

Un giovane con problemi psichici, accusato dai residenti nel quartiere Arenaccia di insultare in particolare le donne, sarebbe stato picchiato nel pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo, in piazza Poderico. Secondo quanto trapela sarebbe stato troppo insistente in strada con una donna e con la figlioletta di due anni, venendo poi "pestato" dal papà. Avrebbe riportato ferite serie.

Sul posto la polizia.

Le testimonianze

"Ieri sono stata seguita da [...] mentre andavo a lavoro, volevo sapere se si possono allertare gli assistenti sociali - ha scritto stamattina una ragazza - Questa è la seconda volta, due settimane fa mi ha insultato nei pressi del salumerie". "Ho provato a chiudergli il cancello in faccia ma lui con forza ha aperto - spiega un'altra donna - e mi ha seguita fino al primo piano. Ho iniziato ad urlare e lui è scappato. La mia vicina ha chiamato il 113 ma non sono arrivati", sono alcune delle testimonianze di donne importunate dall'uomo nei giorni scorsi.