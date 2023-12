Malmenato con una mazza e ustionato al volto: ci sono due arresti

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un cittadino brasiliano di anni 27 e un cittadino italiano di anni 40 di Castel Volturno. I due sono accusati della rapina commessa nella tarda serata del 22 novembre scorso, sulla linea di confine tra il litorale domitio e Marina di Varcaturo, ai danni di un giovane del posto che, a bordo di bicicletta, percorreva la via Arco Felice di Giugliano in Campania (prolungamento della via Domitiana).

Dalle indagini è emerso che gli indagati hanno prima costretto la vittima a fermarsi contro la sua volontà, poi lo hanno picchiato duramente con una mazza metallica, ustionandolo parzialmente al viso con una bomboletta spry usata come lanciafiamme, attivato a mezzo di un accendino ed infine gli sottraevano la somma di 350 euro in banconote da 50 euro, contenute in un borsello.

La polizia, accolta la denuncia della vittima, riuscì subito a trarre in arresto il 40enne, sorpreso ancora alla guida dell'auto utilizzata per la rapina, mentre l'altro complice riuscì a scappare. Ma dopo il riconoscimento della vittima è stato tratto anche lui in arresto. I due, su richiesta della procura, sono finiti in carcere.