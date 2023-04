Entra armato in ospedale: attimi di panico tra i presenti

Attimi di panico ieri all'ospedale Cotugno di Napoli dove un uomo è entrato armato di forbici. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrtate. "Scene di ordinaria follia presso l’ospedale Cotugno di Napoli dove ieri ,un paziente tossico dipendente, entra ,come ogni giorno, nel nosocomio alla ricerca di un posto per trascorrere la notte.

Ieri non c’era la possibilità di riservargli la solita suite vista collinare ed è andato in escandescenza, ha estratto un paio di forbici ed ha minacciato medici e infermieri. È stato bloccato dalle guardie giurate e sono stati allertati i carabinieri.

Purtroppo certi soggetti scambiano atti caritatevoli con atti dovuti. A questo punto bisogna evitare che persone del genere pernottino all’interno degli ospedali, anche perché non è consentito! Un pronto soccorso non si può far carico anche delle problematiche sociali! Ci deve pensare il comune che a quanto pare è assente!".