Sorpreso nel cuore di Napoli con un pc portatile rubato: arrestato un giovane

Lunedì sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Raffaele Conforti hanno notato alcune persone confabulare tra loro; queste ultime, alla vista degli operatori, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno dei fuggitivi trovandolo in possesso di un pc portatile risultato rubato. L’uomo, un 21enne di nazionalità marocchina con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per inottemperanza al divieto di dimora nel Comune di Napoli cui è sottoposto.

Il pc è stato restituito al proprietario.