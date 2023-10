Caivano, don Patriciello: "Il governo sta facendo cose buone"

"Il governo sta facendo cose molto belle e noi diciamo grazie per l'attenzione". Così il parroco del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello a proposito dei provvedimenti per la cittadina in provincia di Napoli, parlando agli studenti durante un incontro a Campobasso.

Il parroco ha aggiunto che "nei locali presidi di polizia e carabinieri sono arrivati rinforzi e con i maggiori controlli nelle strade lo spaccio nelle ultime settimane è diminuito".

I provvedimenti sono arrivati dopo il clamore suscitato dalle violenze sessuali perpetrate da un gruppo di ragazzi a due bambine, caso che aveva portato in città anche la premier Giorgia Meloni.

Don Patriciello al suo arrivo a Campobasso ha trovato ad attenderlo tutte le autorità locali e c'è stato anche un caloroso abbraccio con monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo della città.