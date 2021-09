Partono le terapie gratis per i bambini autistici

Parte la TMA gratuita per i bambini autistici di Afragola, iniziativa promossa da La Battaglia di Andrea, volta ad aiutare, come del resto ci ha abituato, i bambini e gli adulti disabili. "Per la TMA ai bambini autistici di Afragola abbiamo scelto il Metodo Maietta - dichiara Asia Maraucci - un metodo creato dal dottor Paolo Maietta, noto Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale italiano, che ha dedicato la sua vita e la sua professionalità ai bambini disabili. Di lui ci ha colpito, oltre la sua indubbia professionalità, il fatto che ha creduto subito nel nostro progetto e ci ha accolti nel suo studio in un appuntamento informale come se fossimo amici da sempre, nei suoi occhi c'era amore - prosegue - il suo unico interesse é la salute dei bambini e il benessere dei genitori, due cose che devono andare a braccetto per portare a dei risultati eccellenti. Siamo fieri di averlo conosciuto - conclude - e siamo felici di iniziare questa grande collaborazione con lui, siamo certi che questi 15 bambini otterranno grandi risultati, noi ce la metteremo tutta per portare questa esperienza in tutta Italia, e siamo certi che ce la faremo". Entusiasta di questa nuova avventura anche il dottor Maietta.

"Avevo sentito parlare de La Battaglia di Andrea - dichiara Paolo Maietta - li conoscevo attraverso i media e il passaparola dei genitori; quando mi hanno contattato sono stato felice di accoglierli subito - prosegue - hanno una carica positiva che é contagiante, credo molto in loro come credo nell'associazionismo sano, sono certo - conclude - che faremo un ottimo percorso assieme!" Le terapie inizieranno nei prossimi giorni, intanto il dottor Maietta sta incontrando familiari e piccoli attraverso colloqui conoscitivi.