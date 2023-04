Controlli dei Carabinieri a Posillipo: sorpresi 10 parcheggiatori abusivi

Un controllo alto impatto a Posillipo per i Carabinieri della compagnia di Bagnoli che insieme ai militari del reggimento Campania hanno passato la zona a setaccio. I militari dell'Arma hanno denunciato 8 parcheggiatori abusivi con recidiva nel biennio e ne hanno sanzionati 2 alla “prima esperienza". Controlli anche per il comportamento degli automobilisti e centauri: elevate sanzioni per un totale di 24mila euro