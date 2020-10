Parcheggiatori abusivi a Posillipo: tre denunciati dalla polizia

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Manzoni, nei pressi dell’ospedale Fatebenefratelli, una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo. I poliziotti l'hanno identificato per un 18enne napoletano con precedenti di polizia e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, e lo hanno denunciato notificandogli contestualmente un ordine di allontanamento; inoltre, il giovane è stato anche denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla misura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, in via Discesa Coroglio gli agenti hanno denunciato un 43enne napoletano con precedenti di polizia poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento. Infine, in via Tito Lucrezio Caro hanno denunciato un 58enne napoletano con precedenti di polizia poiché stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.