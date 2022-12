Ha il grattino ma deve pagare il parcheggiatore abusivo: “Altrimenti ti buco le ruote”

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Generale Giordano Orsini per la segnalazione di una persona minacciata da un parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un automobilista il quale ha raccontato che, dopo aver parcheggiato la propria auto sulle strisce blu ed esposto regolarmente il ticket, era stato avvicinato da un uomo che gli aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciato di forargli le gomme dell’auto.

Gli operatori hanno individuato e bloccato l’uomo, un napoletano di 28 anni, e lo hanno denunciato per tentata estorsione e perché sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.