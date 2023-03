Operaio cade da un'impalcatura: addio al 38enne, Giovanni Ruggiero

Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Palma Campania, in provincia di Napoli. In cantiere edile in via Novesche, nella zona Pip, un 38enne di Poggiomarino è caduto da un'impalcatura. Si tratta di Giovanni Ruggiero, nato a Sarno. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale della sua città natale, il 38enne è morto per le lesioni riportate al volto e alla testa.

Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di Palma Campania e di personale dell'Asl di Napoli per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata portata al Secondo Policlinico di Napoli per l'autopsia.