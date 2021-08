Vaccini Covid, open day senza prenotazione per tutte le fasce d'età

Ecco le date, l'elenco e gli indirizzi tutti per vaccinarsi

L’ASL Napoli 1 Centro lancia ulteriori giornate di Open Day per tutti i cittadini che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, oppure non hanno ancora completato il ciclo vaccinale.

L’iniziativa fa parte delle azioni messe in campo dall’ASL Napoli 1 Centro su preciso indirizzo del governo regionale e dell’Unita di Crisi e che hanno contribuito a fare della Campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma.

Vaccinazioni

A tutti i cittadini che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, oppure non hanno ancora completato il ciclo vaccinale sono dedicati i seguenti Open Day - a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80) e di qualsiasi categoria, senza preventiva prenotazione - programmati come segue:

Stazione Marittima….. mercoledì..01 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

giovedì….. 02 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

venerdì…..03 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

Mostra d’Oltremare….lunedì…....30 agosto…... ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi

martedì….31 agosto…... ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi

mercoledì..01 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi

giovedì….. 02 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi

Fagianeria di Capodimonte……………. lunedì…....30 agosto…... ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

martedì….31 agosto…... ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

mercoledì..01 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

giovedì….. 02 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

venerdì…..03 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

Si ricorda inoltre che sono ancora aperte le prenotazioni per gli open day W LA SCUOLA come segue:

Stazione Marittima….. lunedì…....30 agosto…... ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.500 dosi

Mostra d’Oltremare….venerdì…..03 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….5.040 dosi

lunedì….. 06 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….5.040 dosi

Distretti sanitari

Si ribadisce che la somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) è garantita anche presso i Distretti Sanitari di base e non è necessaria alcuna prenotazione; è assicurata l’apertura dal lunedì al venerdì (ore 9,00 - 16,00) a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80). Di seguito l’elenco e gli indirizzi dei Distretti presso i quali è garantita l’attività di somministrazione dei vaccini:

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25…... Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…... Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27…... Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignao n°2 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…... Chiaiano / Piscinola / Marianella

via dela Resistenza n°25

DSb n°29…... Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…... Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31…... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32…... Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64