Migranti: oggi si presenta l'equipaggio di terra della Mediterranea

Oggi la Ong Mediterranea Saving Humans presenterà il suo equipaggio di terra a Napoli, alle 18, nel corso di un incontro all'Asilo Filangieri in vico Maffei 4. Durante l'iniziativa sarà proiettato il docufilm "Iuventa" sulla storia dell'equipaggio della nave della Ong Jugend Rettet che, dopo un salvataggio in mare di decine di persone che rischiavano di morire, è stato messo sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Saranno presenti il regista, Michele Cinque, e l'armatore della Mare Jonio, Alessandro Metz, di Mediterranea Saving Humans. L'equipaggio di terra napoletano di Mediterranea, riferimento di tutta la Campania, è nato nel pieno della pandemia Covid e mercoledì si presenterà alla città in occasione della ripresa delle attività sociali in presenza. "L'iniziativa - si legge in una nota della Ong - sarà anche l'occasione per fare il punto sulle politiche migratorie nel nostro Paese a partire dallo scandaloso rifinanziamento degli accordi tra Italia e Libia, voluto da governo Draghi. La Libia, come è dimostrato da numerose inchieste giornalistiche e numerose relazioni di osservatori internazionali, è un Paese che ha costruito dei veri e propri lager in cui migliaia di migranti provenienti da tutto il continente africano vengono rinchiusi, torturati e spesso uccisi. I soldi del governo italiano servono nei fatti a mantenere questo sistema oppressivo e violento. Allo stesso tempo, le navi delle Ong che solcano il mare Mediterraneo per portare soccorso sono costantemente vittime di repressione e inchieste giudiziarie fondate su fantasiose accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che finiscono costantemente per essere archiviate, ma che impediscono, nel mentre, alle Ong di svolgere le attività di soccorso".