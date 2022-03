Un omicidio si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Boscotrecase.

La vittima, delle quali non sono ancora state rese note le generalità ma che era già noto alle forze dell'ordine, è stata assassinata a colpi di pistola in via Rio.

Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri di Torre Annunziata. Anche il magistrato di turno sul posto.