Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso ingegnere (ex collaboratore di giustizia)

Una sparatoria - le cui dinamiche sono ancora in corso di accertamento - è avvenuta nella serata di oggi, nel parcheggio di un supermercato in corso Protopisani, nella zona orientale di Napoli. Un uomo, riferiscono gli inquirenti, è stato ferito mortalmente. La vittima è Salvatore Coppola, 66 anni ingegnere. Aveva iniziato a collaborare con la giustizia 15 anni fa nell'ambito di indagini sulle organizzazioni camorristiche di Napoli Est nel settore immobiliare.

Sul posto personale della Squadra Mobile e del commissariato di San Giovanni.

L'episodio è avvenuto quasi contestualmente ad un altro analogo, a corso Campano, a Giugliano in Campania, dove nei pressi di un supermercato l'uomo è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Soccorso, è stato dichiarato dai sanitari dell'ospedale di Aversa dove è ricoverato, non in pericolo di vita.