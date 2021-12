Omicidio a Torre Annunziata: donna uccisa a colpi di arma da fuoco

Omicidio intorno alle ore 14.00 a Torre Annunziata. A perdere la vita a colpi di pistola una badante ucraina di 67 anni in una abitazione della centralissima via Gambardella.

A sparare, per motivi ancora da accertare, un 81enne, posto in stato di fermo: Non ha opposto resistenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia allertati dal 112.