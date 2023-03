Omicidio a ora di cena: ucciso un 25enne

Verso le 20:10 a Sant'antimo i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti - allertati dal 112 - a via Solimena per colpi d’arma da fuoco. A terra il 25enne Antonio Bortone, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco, è deceduto sul posto nonostante l’intervento del 118. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice.

Da pochi minuti è arrivato all’ospedale di Aversa anche un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, con ferite d’arma da fuoco. Gli investigatori al momento non escludono che i due fatti possano essere collegati. Al momento l’uomo non risulterebbe in pericolo di vita.