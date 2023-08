Omicidio Anna Scala, in carcere l'ex Salvatore Ferraiuolo

Indiziato per omicidio premeditato. Salvatore Ferraiuolo è il principale sospettato dell'omicidio di Anna Scala, la donna di 56 anni trovata morta a Piano di Sorrento nel bagagliaio di un'automobile. Farraiuolo, classe 1969, è l'ex compagno della donna e sarebbe stato da lei stessa denunciato per stalking appena due mesi fa.

L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri intorno alle 17 dopo che aveva cercato di far perdere le sue tracce. E' stato portato in caserma e interrogato per ora. In serata, l'Arma ha fatto sapere che il 54enne sarà trasportato in carcere, a Poggioreale, in attesa di giudizio. Secondo alcuni testimoni, la donna sarebbe stata aggredita di spalle da un uomo vestito di nero che poi si sarebbe dileguato in scooter.

Intanto, domani 18 agosto dovrebbe tenersi l'autopsia sul corpo della donna. Il cadavere presentava diverse ferite di arma da taglio, compatibili con una lama trovata dai carabinieri poco distante dal luogo del delitto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sorrento e del gruppo oplontino.