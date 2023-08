Omicidio Piano Sorrento: la vittima aveva denunciato l'ex

Anna Scala aveva denunciato il suo ex due volte nelle ultime tre settimane. E' un dettaglio che fa rumore nel delitto di Piano di Sorrento dove ieri, 17 agosto, la donna di 56 anni è stata trovata morta in un bagagliaio con diverse ferite da taglio. I sospetti sono ricaduto su Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, ex compagno di Anna. E' stato individuato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri e portato in caserma per essere interrogato. Al termine dell'interrogatorio è stato portato in carcere, a Poggioreale, in stato di fermo perché indiziato di omicidio premeditato.

L'uomo non era sottoposto a nessuna misura restrittiva. Ma la vittima, originaria di Vico Equense, era stata dai carabinieri due volte per denunciarlo per stalking . Una prima volta il 24 luglio, a Massa Lubrense. Una seconda volta appena 24 ore dopo, il 25 luglio, a Piano di Sorrento, dove avrebbe poi trovato la morte. I profili social dei due sono pieni di foto che li ritraggono insieme negli ultimi anni. Foto che li mostrano felici, in vacanza o in situazioni familiari.

Si attende l'autopsia, che potrebbe essere eseguita già oggi, dalla quale potrebbero emergere ulteriori dettagli. Poco distante dal luogo del delitto, i carabinieri hanno rinvenuto anche una lama compatibile con le ferite sul corpo della 56enne. Secondo alcuni testimoni, Anna sarebbe stata aggredita di spalle mentre apriva il bagagliaio dell'auto da un uomo vestito di nero che poi si sarebbe dileguato in sella a uno scooter. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata sono eseguite dai carabinieri.