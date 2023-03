Ucciso per un parcheggio: chiesti quattro ergastoli per gli assassini di Maurizio Cerrato

Quattro ergastoli. Questa la richiesta della Procura di Torre Annunziata per i quattro imputati nel processo per l'omicidio di Maurizio Cerrato, 61enne ucciso il 19 aprie 2021 a Torre Annunziata per aver difeso la figlia in una lite nata per un parcheggio in strada. La richiesta è stata presentata dal sostituto procuratore Giuliana Moccia al termine di una lunga requisitoria durata oltre cinque ore, oggi durante l'udienza davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli.

Secondo la ricostruzione della Procura, l'omicidio di Cerrato, custode del Parco archeologico di Pompei, è maturato nell'ambito di una vera e propria spedizione punitiva messa in atto dai quattro uomini per "vendicare" un parcheggio: la figlia di Cerrato, alcune ore prima dell'omicidio, aveva parcheggiato la propria auto in strada occupando uno spazio arbitrariamente occupato dalla famiglia di uno degli imputati con una sedia, che la ragazza aveva spostato per fare posto alla propria auto.

Al ritorno dal lavoro, la ragazza ha trovato la ruota dell'auto forata; ne è scaturita una prima aggressione ai danni di Cerrato, intervenuto per difendere la figlia, e poi una seconda, culminata nel ferimento del 61enne accoltellato al torace. La coltellata poi risultata fatale, secondo la ricostruzione della Procura, sarebbe stata inferta da Antonio Cirillo, aiutato nell'aggressione dal padre Francesco e dai fratelli Giorgio e Domenico Scamardella. Per loro la Procura di Torre Annunziata ha chiesto l'ergastolo.

È fissata per domani la prossima udienza nel corso della quale interverranno gli avvocati di parte civile, l'avvocato Giovanni Verdoliva che difende la moglie e la figlia di Cerrato, l'avvocato Antonio Marinaro per la sorella del 61enne, oltre agli avvocati delle parti civili Fondazione Polis e Comune di Torre Annunziata. Il 21 marzo si terrà l'udienza conclusiva con la discussione degli avvocati della difesa e la pronuncia della sentenza.