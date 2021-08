Ferito a colpi di pistola: morto in ospedale nella notte

Ieri era stato portato in ospedale d'urgenza. Era stato ferito a colpi d'arma da fuoco. Non ce l'ha fatta il 25enne Antonio Zarra. Il giovane è morto nel nosocomio nella notte. Già noto alle forze dell'ordine, Zarra era di Pianura ed è rimasto vittima di un agguato ieri sera. Il raid è avvenuto lungo via Jacopo Carrucci. Lì è stato raggiunto da una raffica di sette proiettili che l'hanno centrato in pieno. In totale sono stati esplosi dieci proiettili calibro 9x21.

È questo il numero di bossoli che è stato ritrovato dai carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia Bagnoli e dai colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo. Sul luogo del delitto c'erano anche tracce di sangue della vittima. Inutile la corsa in ospedale, il 25enne è morto all'interno della struttura. Toccherà ai militari provare a chiarire la dinamica del delitto e il possibile movente.