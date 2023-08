Anna Scala, i funerali. L'accusa al suo ex: "L'ha uccisa con inaudita ferocia"

Un femminicidio compiuto con "inaudita ferocia" e "in spregio del rapporto sentimentale che legava la vittima e l'indagato". È così che gli inquirenti descrivono l'assassinio di Anna Scala da parte di Salvatore Ferraiuolo, suo ex, avvenuto giovedì scorso a Piano di Sorrento.

La Procura di Torre Annunziata usa queste parole nel provvedimento di fermo emesso nei confronti dell'assassino. Un provvedimento che sottolinea anche la possibilità - secondo gli inquirenti - l'indagato sia in grado di compiere altri reati contro la persona e che possa fuggire.

Nato a Piano di Sorrento ma residente a Sant'Agnello, il 54enne ha ammesso il fatto.

Armato di coltello, Ferraiuolo ha atteso per oltre un'ora la ex. Dopo l'ha accoltellata a morte, e ha sistemato il cadavere nell'auto di lei, una Citroen C3. Si tratta di particolari che hanno fatto sì gli inquirenti gli contestino l'aggravante della premeditazione. Le accuse, mosse dal sostituto procuratore di Torre Annunziata Federico Nesso e dal procuratore Nunzio Fragliasso sono l'omicidio aggravato dalla premeditazione, lesioni e porto d'arma da taglio e occultamento di cadavere.

Non solo, ci sono i maltrattamenti e le minacce. L'omicidio, emerge dal provvedimento, ha avuto evidenti segnali precursori. La donna aveva subito due aggressioni in due giorni, tra il 24 e il 25 luglio, a casa di un'amica e in spiaggia, con pugni e schiaffi. Inoltre l'uomo le aveva danneggiato l'auto, proprio quella in cui sarebbe stata ritrovata senza vita. La minacciava di morte ("vai a togliere la denuncia... quanto torno t'acciro proprio...") perché lei l'aveva denunciato ai carabinieri.

A peggiorare ulteriormente la posizione di Ferraiuolo anche importanti testimonianze: quelle rese dall'amica a casa della quale la vittima si trovata il 24 luglio quando l'uomo l'ha picchiata, e le dichiarazioni dei carabinieri di Massa Lubrense e di un sottotenente della polizia locale.

I funerali

Oggi l'ultimo saluto ad Anna Scala, con i funerali alle 16 presso la chiesa di San Renato a Moiano, a Vico Equense.