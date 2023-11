Occupante abusiva si arrende: casa restituita al proprietario

Questa notte i carabinieri sono intervenuti a via De Gasperi 42 in un’abitazione occupata abusivamente da una donna. I militari sono intervenuti su richiesta della stessa donna ed hanno constatato la sua volontà di lasciare l’abitazione. La signora ha consegnato le chiavi dell’alloggio ai carabinieri che a loro volta le hanno restituite al legittimo proprietario. I militari non hanno dato ulteriori elementi, ma si tratterebbe dell'abitazione di Umberto Monfrecola, l'uomo che aveva denunciato giorni fa di aver trovato gli occupanti abusivi al suo rientro a casa. Della vicenda si era interessato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli con una serie di dirette dall'esterno dell'abitazione.

Il sindaco: "Era già scattata la denuncia alla procura della Repubblica e la diffida del Comune di Quarto"

"Nei confronti degli occupanti abusivi era già scattata la denuncia alla procura della Repubblica e la diffida del Comune di Quarto. Un lavoro puntuale e repentino svolto dagli uffici del patrimonio guidati dal dott.Nello Mazzone insieme al Comando della Polizia Municipale guidato da Ludovico Di Maio e attraverso una grande collaborazione istituzionale con l’on. Francesco Emilio Borrelli. Così ripristiniamo la legalità", spiega in una nota il sindaco di Quarto Antonio Sabino.