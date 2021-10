Nube di fumo su Napoli: paura fra i cittadini

Un'enorme nube di fumo nero sta ricoprendo in questi minuti la città di Napoli. Un vasto incendio sviluppatosi nel beneventano sta facendo notare i propri effetti anche sulla città di Napoli. Sono diverse le aree della città da cui è possibile avvistare il fumo che viene sprigionato dal rogo che sta divorando il deposito della Sapa ad Airola. Dopo aver ricoperto anche il nolano con i suoi fumi tossici, la nube trasportata dal vento sta arrivando anche a Napoli.

Sono diversi i quartieri della città da dove i cittadini stanno avvistando il fumo avvicinarsi. In particolare dai quartieri collinari, i cittadini stanno segnalando l'approssimarsi del fumo. Al momento non sono stati segnalati feriti per effetto del rogo nella città beneventana.