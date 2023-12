Aggredisce e insegue in un supermercato la ex che ha in braccio la figlia

Terrore ieri pomeriggio a Nola dove, nel parcheggio di un supermercato, un uomo di 62 anni prima ha minacciato di morte e poi aggredito la ex che, fortunosamente, è riuscita a fuggire con in braccio la figlia di 6 anni e rifugiarsi nel punto accoglienza del locale commerciale.

Diverse le segnalazioni e richieste di aiuto ai Carabinieri della Compagnia di Nola che sono giunti sul posto dopo pochi minuti e rapidamente bloccato l'aggressore.

Violenze da tempo

Alla luce è venuta una terribile vicenda di violenza domestica: la donna aggredita e il 62enne avevano avuto una relazione, durata 12 anni, dalla quale sono nate due bimbe. A gennaio 2023 la relazione si era interrotta ma i due avevano concordato di vivere comunque ancora assieme per il bene delle figlie. Il comportamento dell'uomo, tuttavia, si era fatto sempre più minaccioso e aggressivo, per cui la donna aveva deciso di trasferirsi lontano, in Puglia, dove aveva trovato un lavoro. Proprio nel luogo di lavoro l'uomo l'aveva raggiunta più volte, comportandosi in maniera tale che la donna, in due diversi occasioni, lo aveva denunciato. Il 62nne, da quanto accertato dai Carabinieri di Nola, ha anche picchiato anche il padre della donna, provocandogli contusioni e ferite con una prognosi di 30 giorni. L'uomo adesso è in carcere, in attesa di giudizio.