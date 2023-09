Gratteri nuovo procuratore di Napoli: ecco quando si decide

La nomina del procuratore di Napoli torna nell'agenda del Consiglio superiore della magistratura. Il 13 settembre il plenum si riunira' per scegliere il successore di Giovanni Melillo, promosso da un anno alla guida della Direzione nazionale antimafia.

Tre i candidati indicati dalla V Commissione (per gli incarichi direttivi): Nicola Gratteri, attuale procuratore di Catanzaro; Rosa Volpe, magistrato inquirente a Napoli che sino a pochi mesi fa ha retto, come facente funzioni, la procura di Napoli; Giuseppe Amato, procuratore di Bologna. In Commissione Gratteri ha ottenuto quattro voti, mentre gli altri due candidati hanno ottenuto un voto ciascuno.