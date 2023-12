Neonato in crisi respiratoria salvato dal 118: corsa disperata in ospedale

Un bimbo di 4 mesi salvato dal 118. E' quanto racconta la pagina Facebook Nessuno tocchi ippocrate, gestita da personale sanitario. Alle 11:45 del 30 dicembre, si legge in un post, le postazioni 118 “Agerola mike” e “Agerola India” sono state allertate per un neonato di 4 mesi cianotico e dispnoico, quindi con difficoltà respiratoria. In 4 minuti gli equipaggi sono arrivati sul posto, nel Comune dei Monti Lattari. Il personale ha stabilizzato il piccolo paziente e lo ha trasportano d’urgenza al pronto soccorso di Castellammare di Stabia in codice rosso. Il trasporto, raccontano gli operatori, non è stato per nulla semplice in quanto il piccolo paziente, durante il tragitto, è andato due volte in arresto respiratorio.