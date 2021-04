Imprenditore apre negozio e fissa il prezzo a cinque euro: “Stringiamo tutti la cinghia per ripartire”

Gestire un negozio durante la pandemia è diventato difficilissimo, se non impossibile. Oggi gli imprenditori ancora in attività possono definirsi degli eroi, eroi che cercano di combattere per portare avanti i propri sogni e quelli dei loro dipendenti, e soprattutto, portare avanti le famiglie. Luigi Atteo, giovane imprenditore nel settore dell'abbigliamento, passò alla cronaca perché per pagare i suoi dipendenti utilizzò i soldi che aveva da parte per il suo matrimonio, mettendo avanti i bisogni delle famiglie dei suoi collaboratori.

Lo stesso Atteo ha deciso di fare qualcosa non solo per i suoi dipendenti, ma anche per i suoi clienti, continua ad arrampicarsi per non cadere, e domani aprirà Amour Noir, negozio di abiti made in Italy e di ottima manifattura, ma la novità é che all'interno di questo suo negozio, nessun capo supererà il costo di cinque euro. "Il costo ridotto non significa che é un prodotto scadente - dichiara Atteo - ho trovato una fabbrica il cui titolare la pensa come me, abbiamo deciso di stringere la cinghia entrambi, e cosí facendo continuiamo a lavorare, riusciamo a pagare i nostri dipendenti, e soprattutto riusciamo a far ripartire il Made in Italy, a poco a poco - prosegue - non pretendiamo di modificare il Pil o l'intero fatturato italiano, ma nel nostro piccolo - conclude l'imprenditore - cerchiamo di fare la nostra parte". Domani aprirà i battenti alle 10, ma senza inaugurazione per non creare assembramenti, a via Toledo a Napoli, Amour Noir.